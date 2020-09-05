Польща готова надати допомогу кожному репресованому в Білорусі – уряд РП

“Уряд Польщі вимагає від білоруської влади припинення політичних репресій. Ми протестуємо проти усіляких репресій, спрямованих проти представників громадянського суспільства, зокрема проти Координаційної ради… Кожна особа, проти якої застосовано репресії, згідно з рішенням прем’єра Матеуша Моравецького, може розраховувати на підтримку й опіку польської держави”,- заявив Дворчик.

Він назвав неприпустимим те, що Білорусь “викидає власних громадян за кордон з огляду на політичні переконання”. Він зазначив, що така доля спіткала суперницю Олександра Лукашенка у президентських виборах в РБ Світлану Тихановську, архієпископа римо-католицької церкви Тадеуша Кондрусевича, який не зміг повернутися до Білорусі, а зараз – Вольгу Ковалькову.

Дворчик поінформував, що у наступну середу, 9 вересня, у Варшаві відбудеться зустріч прем’єра Моравецького з Тихановською.

Як повідомляв Укрінформ, довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської і член президії координаційної ради Вольга Ковалькова залишила Білорусь та перебуває у Польщі.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Тихановська змушена була виїхати до Литви.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.