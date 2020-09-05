Росія намагається зірвати процес у справі МН17 – адвокат родичів загиблих

Росія через адвокатів одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова бере участь у судовому процесі щодо МН17 і намагається його зірвати.

Про це в інтерв’ю Укрінформу в Гаазі сказав американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих пасажирів рейсу МН17 у ЄСПЛ.

“Пан Пулатов - це російське вікно у справу і можливість для Росії зірвати кримінальний процес. Його захист намагається все затягнути. Він не вирішував брати участь у справі. Це рішення було прийнято за нього. Пана Пулатова використовують. Принаймні на словах Пулатова та інших двох росіян «кидають під автобус», щоб відвернути увагу громадськості від російської держави”, - наголосив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".