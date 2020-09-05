Джеррі Скіннер, американський адвокат, що представляє інтереси родичів загиблих рейсу МН17 у ЄСПЛ

Американський адвокат Джеррі Скіннер представляє інтереси родичів загиблих рейсу МН17 у ЄСПЛ. Позов проти Росії до Європейського суду з прав людини вони подали 2016 року. Уже майже сорок років Джеррі Скіннер спеціалізується на авіакатастрофах. Серед його численних справ і страшна трагедія над шотландським містом Локербі 21 грудня 1988 року, коли вибухнув літак Boeing 747 авіакомпанії Pan American, що виконував рейс із Лондона до Нью-Йорка. Тоді загинуло 259 чоловік на борту та 11 жителів Локербі, адже палаючі уламки літака впали просто на місто. Уперше з Джеррі Скіннером ми зустрілися в Нідерландах 9 березня 2020 року, коли в судовому комплексі «Схіпхол» стартував кримінальний судовий процес у справі MH17. 17 липня 2014 року над окупованою частиною Донбасу було збитий пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, усі вони загинули. Після майже шести років розслідування Міжнародна спільна слідча група (JIT) дійшла висновку, що літак рейсу MH17 збито зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. Наша зустріч з адвокатом відбулася неподалік судового комплексу «Схіпхол» та аеропорту Схіпхол, звідки шість років тому вилетів той самий пасажирський МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур. ВИБУХ ЛІТАКА НАД ЛОКЕРБІ ТА МН17 - Пане Скіннере, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили спеціалізуватися саме на авіакатастрофах? Що вплинуло на такий ваш вибір? - Мій батько воював у Другій світовій війні. Брав участь у звільненні Дахау. Це надихнуло мене працювати у сфері, де людям потрібна допомога, хоча часом вона приходила запізно. Власне, це значною мірою стосується судових процесів про авіакатастрофи. А ще 1983 року, одразу після того, як я розпочав юридичну практику, літак авіакомпанії Air Canda приземлився в моєму рідному аеропорту з пожежею на борту. Два фактори просто спрацювали... - Вас добре знають після трагедії над Локербі. Слідство тривало три роки, згодом було висунуто звинувачення проти двох агентів лівійської розвідки. Спочатку Лівія відмовлялася видавати підозрюваних. Однак після того, як проти цієї країни Рада Безпеки ООН запровадила міжнародні санкції, Лівія погодилася видати підозрюваних для проведення судового засідання в Нідерландах згідно із законами Шотландії. Після 9 місяців судового розгляду один з обвинувачених був визнаний винним. Ви представляли позов родичів загиблих. В обмін на зняття санкцій були виплачені компенсації. Про які виплати йдеться? - Щодо Pan Am 103 (підірваний літак Боїнг-747 над Локербі) було дві справи. Я не працював над внутрішньою справою, яку було порушено в Окружному суді США Східного округу Нью-Йорка проти Pan American та Служби безпеки оповіщення. Літак вибухнув через бомбу з детонатором тиску, чутливим до висоти, яку було замасковано під магнітофон, що був поміщений в багаж агентами служби безпеки уряду Лівії. Справа проти Лівії базувалася на ролі країни як спонсора терору та діях проти 270 невинних цивільних осіб. Урешті-решт було призначено компенсацію збитків у розмірі 2,7 млрд доларів. - У яких ще справах ви брали участь? Чи були справи, не пов’язані з авіацією? - Катастрофа MD-82 у Детройті (Northwest Airlines Flight 255), підірваний Боїнг-747 над Локербі (Pan Am Flight 103), катастрофа Боїнга-747 під Нью-Йорком (TWA Flight 800), катастрофа MD-11 під Галіфаксом (Swiss Air 111), катастрофа Боїнга-767 під Нантакетом EgyptAir 990, катастрофа Comair 3272, рейс 427 USAIR, рейс 405 USAIR; десятки авіаційних інцидентів приміських авіаліній, авіації загального призначення та вертольотів; судові справи Cessna Caravan 208B у декількох округах і численні випадки аварій при стрибках з парашутом… Були й інші справи: пожежа у Beverly Hills Supper Club 1978 року, пожежа у MGM Grand Hotel, пожежа у Cambridge Holiday Inn, відповідальність за використання лікарських препаратів у кількох округах, антимонопольний судовий процес та багато інших позовів.

- Після збиття MH17 родичі загиблих звернулися до ЄСПЛ, звинувативши РФ у порушенні прав людини. Це позовні заяви «Айлей проти Росії» (подана 2016 року) та «Англін проти Росії» (2018 року). За першим із згаданих позовів ви представляєте інтереси родичів загиблих. Яка їхня позиція? - Позиція родичів загиблих полягає в тому, що Росія несе відповідальність за умисне вбивство і має бути притягнена до відповідальності та відшкодувати збитки щонайменше задля демонстрації справедливості. - Яка була реакція Росії на позов? - Ми звернулися до Європейського суду з прав людини 2016 року. Знадобилося багато зусиль, щоб зібрати необхідний пакет документів, більша частина з яких була в електронному вигляді, створити достатню базу звинувачень проти Росії. Після цього мало що відбувалося, аж до вересня, коли Росію попросили надати відповідь і вона її надала. Усе ті ж конспірологічні теорії, про які вони вже говорили раніше, все ті ж звинувачення на адресу України… На мою думку, докази причетності Росії дуже переконливі: їх бачили, їх записали, їх сфотографували і зняли, зафіксовано розмови. Це була російська зброя, її знайшли на місці злочину: уламки, які зібрали на місці катастрофи та які вилучили з тіл загиблих, відповідають елементам боєголовки, тієї самої моделі «Бука», яка є на озброєнні РФ. Справу в ЄСПЛ порушено з метою стягнення з РФ справедливого відшкодування за використання військової зброї задля просування своїх державних політичних інтересів проти України, проти цивільного авіалайнера, коли було вбито 298 осіб. Ідеться про втрату права на життя. Збитки фактично не піддаються кількісній оцінці. Ми подалися, Росія виступила проти, наша відповідь має бути надіслана у грудні 2020 року. Ми поки що не знаємо: чи ухвалить суд рішення на папері, чи проводитиме слухання щодо доказів. Проблема в тому, що у ЄСПЛ величезна кількість справ на розгляді. Ви чекаєте у черзі, і це очікування часом змінюється періодом неабиякої активності: збір інформації, підготовка документів. Зараз у нас є ще пауза, пов’язана з коронавірусом, суд відкриється тільки восени. - Трагедія MH17 – унікальний випадок. Чи існує ризик того, що ЄСПЛ не розгляне справу по суті? Або скаже, що спочатку треба було поїхати до Росії, адже за процедурою, коли ви позиваєтеся проти країни, то маєте спочатку пройти судові процедури в самій цій країні. - MH17 не унікальний випадок. Росія збила авіалайнери в Грузії, Чечні, на прикордонних територіях Сходу та в інших місцях. Схоже, Росія використовує авіалайнери як цілі в конфліктах із країнами колишнього східного блоку. Ми впевнені, що процесуальне зобов’язання щодо використання всіх внутрішніх засобів правового захисту статті 2 ЄСПЛ означатиме, що непроведення Росією розслідування, брехня, зловживання доказами та відмова у співпраці звільнять сім’ї від будь-якого зобов’язання позиватися проти Росії у самій Росії. Є процедури і є винятки – якщо поведінка сторони така, що її представники не проводили власне розслідування, приховували факти – показання свідків або документи, а вони приховували і одне, і друге. Зокрема, вони «загубили» дані радарів з найближчої станції, яка могла зафіксувати все, що сталося. Вони буквально з нічого склали “докази”, в лапках, про українські винищувачі - усе це фальсифікація та дезінформація, і вони роблять це знову і знову. Ще один момент: ніхто ніколи не подавав до суду на Росію в самій РФ і вигравав справу. До того ж юристи часто не доживають до ухвалення рішення: когось можуть отруїти або застрелити. Тому, виходячи з їхньої поведінки та фізичної загрози, ми можемо потрапити під виняток.

РОСІЯ ГОТУВАЛАСЯ ДО ЗБИТТЯ ЛІТАКА - На вашу думку, пасажирський літак рейсу МН17 було збито помилково? - Це було зроблено навмисно із конкретним наміром – збити авіалайнер і вбити невинних. Інакше навіщо Росії долати сотні кілометрів до району, який утримують бойовики, де коридор комерційної авіації надавав їм цілі. Було ініційовано вторгнення, якому також передувало повільне проникнення російських військових «у відпустку». Групи контролю над озброєнням протягом кількох місяців, ще до нападу, спостерігали за важким озброєнням у цій місцевості. Якщо ти стоїш посеред дороги, то тебе зіб’є машина, якщо стоїш під коридором, який використовується для комерційного авіасполучення, – над тобою пролетить літак. Це означає, що вони хотіли збити комерційний літак. Якщо ви подивитися на те, яку зброю РФ відправляла в Україну, стає зрозуміло: вони готувалися до того, що сталося. Ідеться про повноцінну воєнну кампанію за участю російської армії. Вони перевозили танки, системи залпового вогню, обладнання та людей. Мені здається, метою РФ було звинуватити у збиті літака Україну та використати це як привід увести війська. То була провокація, збивали навмисно. - Росія відкидає всі звинувачення та переводить стрілки на Україну. Як ви оцінюєте роль України в цій трагедії? - Україна, спираючись на історію російських атак на низько літаючі військові цілі з кінця травня до дати атаки на MH17, закрила свій повітряний простір до ешелону FL 300. Україна стала кінцевою жертвою цієї події. Вона зробили все, до чого спонукала російська агресія. Вона не має стосунку до дій, які вчинила Росія щодо знищення авіалайнера. - Які нові факти трагедії стали відомі? - Я не можу говорити про багато нових фактів. Вони є в кримінальній справі, і поки триває процес, говорити про них нерозумно. Кількість доказів зростає. Ця подія була масштабною, із великою кількістю гравців і залишила багато різних слідів після себе. НІДЕРЛАНДИ – ПОТУЖНИЙ СОЮЗНИК У ЄСПЛ - За тиждень до шостої річниці трагедії МН17 Нідерланди як держава теж оголосили про позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Як ви оцінюєте такий крок Нідерландів? - Ми дуже задоволені кроком Нідерландів щодо офіційного подання до ЄСПЛ. Це дає нашим сім’ям міцного союзника в особі держави. Коли люди від уряду працюють над справою, це дає нам більше сили. У нашу справу вірить країна, яка постраждала найбільше. І якщо в РФ думають, що все спуститься на гальмах, що Росія сильна і велика, то вони помиляються. - Скільки адвокатів бере участь у справі MH17? - Залучено 5-8 нідерландських юристів. Також працюють юристи з Австралії, Малайзії, Німеччини, Великобританії, Канади та США. У ЄСПЛ, мабуть, бере участь 16 юрисконсультів. - Як ви стали адвокатом родичів у справі MH17 у ЄСПЛ? - Це особливо жорстокий вчинок Росії, велика кількість смертей, жахливий акт російської агресії. Потрібно домагатися справедливості. Я працював у юридичній фірмі в Сіднеї, коли сім’ї в Австралії шукали допомоги та відповідей і почали телефонувати мені та зустрічатися зі мною. - З якими труднощами зіштовхнулися в цій справі? - Найбільшу складність викликали перешкоджання з боку Росії, її брехня, дезінформація, обмеження доступу до доказів та взагалі загальне небажання співпрацювати. - В Амстердамі ви зустрічалися з адвокатами у справі MH17. Що це була за зустріч? - Я зустрівся з групою нідерландських юристів, котрі представляють інтереси родичів загиблих. Я є частиною цієї групи. Ми надали родичам наше коротке резюме щодо кримінальної справи та прогресу в ЄСПЛ. Це був звіт про стан справ. Зміст зустрічі конфіденційний. Ми обговорили план дій. РОСІЙСЬКЕ ВІКНО У КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ - Як ви оцінюєте процес у судовому комплексі «Схіпхол»? І скільки років він може тривати? - Кримінальна справа необхідна. Докази, зібрані Міжнародною спільною слідчою групою, є вагомими та переконливими. Але ця справа не переслідує справжнього винуватця. Відповідачем є Російська Федерація. Справа ЄСПЛ матиме, зрештою, більший вплив на правосуддя. Кримінальна справа може тривати ще один-два роки. - У судовому комплексі «Схіпхол» відбувається розгляд кримінальної справи щодо трьох обвинувачених росіян та одного українця, але причетних до збиття МН17 значно більше. Кого ще можуть притягнути до відповідальності? - У кінцевому підсумку відповідальний за цей акт пан Путін та його головні радники. За нинішніх обставин його не судитимуть. Якщо люди нарешті змусять його піти з посади, то все може змінитися. Деякі радники, особливо керівники наступу Росії на Донбас, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.