Докази причетності Росії до збиття МН17 переконливі – адвокат родичів загиблих

РФ має бути притягнена до відповідальності за умисне вбивство пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17.

На цьому це в інтерв’ю Укрінформу наголосив американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє в Європейському суді з прав людини інтереси родичів загиблих рейсу МН17.

“Позиція родичів загиблих полягає в тому, що Росія несе відповідальність за умисне вбивство і має бути притягнена до відповідальності та відшкодувати збитки щонайменше задля демонстрації справедливості”, - наголосив він.

Адвокат також нагадав, що позов проти Росії до Європейського суду з прав людини було подано 2016 року. Родичі загиблих звернулися до ЄСПЛ, звинувативши РФ у порушенні прав людини. Це позовні заяви «Айлей проти Росії» (подана 2016 року) та «Англін проти Росії» (2018 року).

“Ми звернулися до Європейського суду з прав людини 2016 року. Знадобилося багато зусиль, щоб зібрати необхідний пакет документів, більша частина з яких була в електронному вигляді, створити достатню базу звинувачень проти Росії. Після цього мало що відбувалося, аж до вересня, коли Росію попросили надати відповідь і вона її надала. Усе ті ж конспірологічні теорії, про які вони вже говорили раніше, все ті ж звинувачення на адресу України… На мою думку, докази причетності Росії дуже переконливі: їх бачили, їх записали, їх сфотографували і зняли, зафіксовано розмови. Це була російська зброя, її знайшли на місці злочину: уламки, які зібрали на місці катастрофи та які вилучили з тіл загиблих, відповідають елементам боєголовки, тієї самої моделі «Бука», яка є на озброєнні РФ”, - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".