Нідерланди стали потужним союзником у ЄСПЛ щодо справи МН17 – адвокат родичів загиблих

Нідерланди стали міцним союзником для родичів загиблих пасажирів рейсу МН17 після подання позову проти РФ до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Гаазі американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси рідних загиблих у ЄСПЛ.

“Ми дуже задоволені кроком Нідерландів щодо офіційного подання до ЄСПЛ. Це дає нашим сім’ям міцного союзника в особі держави. Коли люди від уряду працюють над справою, це дає нам більше сили. У нашу справу вірить країна, яка постраждала найбільше. І якщо в РФ думають, що все спуститься на гальмах, що Росія сильна і велика, то вони помиляються”, - наголосив Скіннер.

Як повідомляв Укрінформ, в липні стало відомо, що Нідерланди подають у суд на Росію через катастрофу літака рейсу MH17. У позові йдеться про порушення Росією трьох статей Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, статті 2, яка визначає, що право кожного на життя охороняється законом і ніхто не може бути умисно позбавлений життя (крім виконання смертного вироку).

Також Нідерланди зазначають порушення статті 3, яка підкреслює, що ніхто не може бути підданий катуванню або нелюдському поводженню чи покаранню. І статті 13, яка гарантує право на захист у разі порушення прав і свобод.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР"

Окружний суд Гааги у березні цього року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.