У Чехії другий день фіксують рекордну кількість випадків COVID-19

У Чехії другий день поспіль фіксується рекордна кількість хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє iDnes.

Так, згідно з даними уряду країни, за останню добу коронавірус підтвердили у 680 людей, що є найбільшим показником за увесь час епідемії. Показник попереднього дня - 650 нових хворих - також був рекордним і вперше перетнув позначку в 600.

За даними міністерства охорони здоров’я, госпіталізовані наразі 172 хворих, з них 40 - у важкому стані.

Чехія зараз має найбільше зростання кількості нових заражень з-поміж сусідніх з нею країн.

Як відомо, загалом із березня цього року, коли у Чехії виявили перших хворих на COVID-19, у країні підтвердили близько 26,5 тис. випадків коронавірусу, із них 426 летальних. Понад 18,8 тис. пацієнтів одужали.

Станом на 4 вересня у світі підтверджено майже 26,5 млн випадків коронавірусу. У різних країнах світу вже говорять про початок другої хвилі пандемії.

Фото: Deník/Karel Pech