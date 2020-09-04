У Данії за добу - найбільше випадків COVID-19 із квітня

У Данії за останню добу зареєстрували 179 нових випадків коронавірусу, що є найвищим показником за більш як чотири місяці – із квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Зазначається, що число госпіталізованих людей з Covid-19 в Данії зараз становить 17, що на 2 більше в порівнянні з вчорашнім днем. Троє перебувають в реанімації. Нових смертей від коронавірусу наразі не зафіксовано.

У середу повідомлялося про 111 нових випадків, а минулого тижня цей показник 7 днів поспіль був нижче 100.

Значна частина нових випадків інфікування сталася в муніципалітеті Оденсе, де був зареєстрований 31 випадок. Це було пов'язано зі спалахом в міському педагогічному коледжі, де 1072 студенти були відправлені додому і перейшли на онлайн-навчання.

Як повідомлялося, зараз у багатьох країнах Європи та світу фіксується друга хвиля пандемії коронавірусу.

Всього станом на 4 вересня у Данії виявлено з початку пандемії 17 374 випадки COVID-19, включаючи 626 летальних.

Загалом же у світі підтверджено наразі майже 26,5 мільйона випадків коронавірусу.

Фото: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix