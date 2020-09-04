МЗС Польщі: винних у спробі вбивства Навального треба покарати

Польща засуджує факт отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і висловлює переконання, що винних у спробі вбивства треба покарати.

Як зазначає Укрінформ, про це у Твіттері повідомило МЗС Польщі.

"Ми глибоко занепокоєні отруєнням Навального "Новічком", який також застосовувався при атаці на Скрипаля (в 2018 році у Великій Британії). Ми рішуче засуджуємо цей огидний акт. Винних у спробі вбивства при застосуванні забороненої бойової хімічної речовини має бути покарано", - повідомило МЗС Польщі.

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У польському зовнішньополітичному відомстві побажали Навальному відновлення здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, де Навального госпіталізували.

22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний знаходиться в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

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2 вересня уряд Німеччини заявив про наявність в зразках, взятих у Навального, ознак нервово-паралітичної речовини групи "Новічок", яка була створена ще за часів СРСР.