ОЗХЗ готова допомогти розслідувати отруєння Навального

ОЗХЗ готова допомогти розслідувати отруєння Навального

Заява
Укрінформ
Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) надзвичайно стурбована заявою щодо застосування хімічної зброї проти російського опозиційного політика Олексія Навального та готова надати допомогу у з’ясуванні обставин отруєння.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться у поширеній у четвер заяві генерального директора ОЗХЗ Фернандо Аріаса у контексті повідомлення німецького уряду про отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".

"ОЗХЗ продовжує відслідковувати ситуацію і готова надати допомогу будь-якім державам-учасникам Конвенції (про заборону хімічної зброї – ред.), якщо на це буде запит", - заявив керівник Організації.

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Аріас нагадав, що, згідно із Конвенцією про заборону хімічної зброї, отруєння людини із застосуванням нервово-паралітичної речовини вважається застосуванням хімічної зброї, що, своєю чергою, є порушенням норм міжнародного права.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували.

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22 серпня спецлітаком він був доправлений у Берлін. Нині Навальний у комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.

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2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, засвідчили наявність нервово-паралітичної речовини групи "Новічок".

Фото: picture-alliance/dpa

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