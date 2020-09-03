ОЗХЗ готова допомогти розслідувати отруєння Навального
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться у поширеній у четвер заяві генерального директора ОЗХЗ Фернандо Аріаса у контексті повідомлення німецького уряду про отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".
"ОЗХЗ продовжує відслідковувати ситуацію і готова надати допомогу будь-якім державам-учасникам Конвенції (про заборону хімічної зброї – ред.), якщо на це буде запит", - заявив керівник Організації.
Аріас нагадав, що, згідно із Конвенцією про заборону хімічної зброї, отруєння людини із застосуванням нервово-паралітичної речовини вважається застосуванням хімічної зброї, що, своєю чергою, є порушенням норм міжнародного права.
Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували.
22 серпня спецлітаком він був доправлений у Берлін. Нині Навальний у комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.
2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, засвідчили наявність нервово-паралітичної речовини групи "Новічок".
Фото: picture-alliance/dpa