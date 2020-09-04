Хворого на COVID-19 Берлусконі госпіталізували

Колишнього прем’єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, який заразився коронавірусом, госпіталізували.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

83-річний Берлусконі перебуває у клініці Сан-Рафаель у Мілані, розповіли в очолюваній ним партії "Вперед, Італія".

Його госпіталізували в якості запобіжного заходу, на даний момент стан політика "не викликає занепокоєння".

Як повідомляв Укрінформ, про зараження Берлусконі коронавірусною інфекцією стало відомо 2 вересня. Він здав тест після візиту на Сардинію. Симптомів політик не мав.

Берлусконі самоізолювався в своєму будинку в місті Аркоре, на північ від Мілана.

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Сильвіо Берлусконі займав посаду прем'єр-міністра Італії в чотирьох урядах протягом дев'яти років, перш ніж був змушений піти у відставку в 2011 році.

Станом на ранок 4 вересня у світі зафіксовано 26 471 714 випадків COVID-19, зокрема 873 223 летальних випадки й 18 664 286 випадків одужання.

Фото: RTE