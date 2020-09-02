Берлусконі заразився COVID-19

Згідно з заявою, опублікованою його соратниками, 83-річний Берлусконі в даний момент перебуває на самоізоляції у своєму будинку неподалік від Мілана.

При цьому в нього немає жодних симптомів і він віддалено займається партійною роботою.

Берлусконі здав тест на коронавірус як профілактичний захід після візиту на Сардинію.

Як повідомлялося, Сильвіо Берлусконі займав посаду прем'єр-міністра Італії в чотирьох урядах протягом дев'яти років, перш ніж був змушений піти у відставку в 2011 році.

25 серпня стало відомо, що італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе зустрічався з Берлусконі до того, як отримав позитивний результат на COVID-19.

Політик сказав тоді, що він пройшов тест і у нього не було виявлено вірусу.

Станом на ранок 2 вересня у світі зафіксували 25 900 742 випадки коронавірусу, зокрема 861 251 летальний випадок та 18 193 632 одужання.

Фото: ANSA