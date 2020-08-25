Усейн Болт заразився коронавірусом

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт повідомив, що заразився коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

За словами Болта, на цей момент він знаходиться на самоізоляції в своєму будинку на Ямайці, симптомів COVID-19 у нього немає.

Видання зазначає, що кілька днів тому спортсмен святкував 34-й день народження в компанії багатьох відомих колег. На вечірку були запрошені нападник “Манчестер Сіті” Рахім Стерлінг, форвард “Байєра” Леон Бейлі, гравець в крикет Кріс Гейл, а також ямайський виконавець реггі Крістофер Мартін.

За даними видання, Болт здав позитивний текст на COVID-19 після проведення вечірки та перед вильотом в іншу країну по роботі.

Станом на ранок 25 серпня у світі зафіксовано понад 23,8 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.