Головний інфекціоніст США застеріг від поспіху з вакциною проти COVID-19

Директор Національного інституту США з вивчення алергійних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучы вважає небезпечним поспіх з випуском вакцини від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

На думку експерта, використання вакцини проти COVID-19 в екстрених випадках, доки буде доведено її ефективність - погана ідея.

Небезпека такого поспіху, вважає Фаучі, полягає в тому, що передчасний випуск на ринок однієї вакцини «погіршить, а то й унеможливить залучення людей до тестування інших (вакцин - ред.)».

У зв'язку з цим видання нагадує: вчені та експерти в галузі охорони здоров'я висловили стурбованість, що Дональд Трамп може чинити тиск на Управління санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), вимагаючи надати вакцину до листопада, аби підвищити свої шанси на переобрання.

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Як повідомлялося, влада США планує до 1 листопада створити систему доправлення вакцини проти коронавірусу до лікарень по всій країні.

Вже у вересні найбільша у світі приватна поштова служба UPS почне випробувати систему доставку майбутньої вакцини.