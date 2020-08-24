В Італії почали тестувати на людях потенційну вакцину від коронавірусу
Укрінформ
Італійські лікарі почали тестувати на людях потенційну вакцину від коронавірусу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.
Першим добровольцем стала жінка, яка наразі перебуває в інфекційній лікарні імені Спаллазані у Римі.
«Сподіваюсь бути корисною для країни», - сказала вона.
Потенційна вакцина від коронавірусу була розроблена італійською компанією з біотехнології ReiThera.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі підтверджено 23 640 436 випадків COVID-19, з них 813 485 летальних, одужали 16 133 728 людей.