В Аргентині стартувала третя фаза випробувань китайської вакцини проти COVID-19

В Аргентині почалася третя фаза клінічних випробувань інактивованої вакцини проти COVID-19, розробленої в Китаї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на розробника вакцини - Державну біотехнологічну корпорацію Китаю (CNBG).

CNBG співпрацюватиме з однією з компаній Аргентини, аби стимулювати дослідження і розробки, що стосуються інактивованої вакцини.

«Цей крок став новим досягненням у співпраці CNBG з її міжнародними партнерами, покликаним створити вакцину проти COVID-19. 23 червня свою згоду на третю фазу клінічних випробувань інактивованої вакцини дали Об'єднані Арабські Емірати, а 20 серпня - Перу і Марокко», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що голова ради директорів Державної фармацевтичної корпорації Китаю Sinopharm (до її складу входить CNBG) Лю Цзінчжень заявив, що третя фаза клінічних випробувань допоможе в боротьбі з епідемією і зробить внесок у формування «спільноти єдиної охорони здоров'я».

Як повідомлялося, ще у квітні китайські вчені заявили про успішні випробування інактивованої вакцини проти коронавірусної інфекції на мишах, щурах і мавпах.