Трамп розкритикував губернатора Нью-Йорка за коронавірусну ситуацію

Президент США Дональд Трамп розкритикував губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо через епідеміологічну ситуацію щодо COVID-19.

Своє невдоволення президент висловив у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Ендрю Куомо повинен взяти своїх маріонеткових прокурорів, який нелегально переслідують мене і мою сім'ю роками, і відправити їх розслідувати його некомпетентність в подоланні китайського вірусу і всіх смертей через нього. Це, як мінімум, 11 тисяч померлих лише через скандал в Будинку опіки!" - написав Трамп.

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За даними Worldometer, штат Нью-Йорк є четвертим з найбільш постраждалих від коронавірусу в США. З початку пандемії там загинули понад 33 тисячі осіб, інфікувалися - 469 215 осіб.

Фото: The White House