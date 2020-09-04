Трамп знову порушив правила Twitter

Twitter позначив два повідомлення президента США Дональда Трампа як такі, що порушують правила соцмережі, порушивши правила щодо громадянської відповідальності та у сфері виборчого права.

Про це йдеться у дописі служби безпеки соцмережі, передає Укрінформ.

Відтак зазначається, що у своїх повідомленнях Трамп закликав американців, які мають намір голосувати на президентських виборах поштою, в сам день голосування прийти на дільницю і переконатися, що їхній голос врахований.

"Зайдіть на свою виборчу дільницю, щоб дізнатися, занесені ваші повідомлення (бюлетень, - ред.) в таблицю (підраховані). Якщо це сталося, то проголосувати ви не зможете, система голосування поштою спрацювала як треба. Якщо ж він не був врахований, голосуйте — це право громадянина", - написав Трамп.

.....go to your Polling Place to see whether or not your Mail In Vote has been Tabulated (Counted). If it has you will not be able to Vote & the Mail In System worked properly. If it has not been Counted, VOTE (which is a citizen’s right to do). If your Mail In Ballot arrives.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

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У Twitter заявили, що повідомлення Трампа порушили правила соцмережі про громадянську чесність і чесність на виборах.

Водночас доступ до постів Трампа збережений, його можна буде процитувати, але не можна поставити "лайк", відповісти на нього або ретвітнути.

"Ми помістили повідомлення на два "твіти" до цієї гілки через порушення нашої політики у сфері цивільної відповідальності, зокрема за спонукання людей потенційно проголосувати двічі", - роз'яснили в Twitter.

We placed a public interest notice on two Tweets in this thread for violating our Civic Integrity Policy, specifically for encouraging people to potentially vote twice. https://t.co/UU9kJfqptz — Twitter Safety (@TwitterSafety) September 3, 2020

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Раніше Twitter знову позначив повідомлення Трампа як таке, що порушує вимоги соціальної мережі — поруч з твітом з'явилася позначка про те, що публікація про голосування з використанням поштових скриньок "вводить людей в оману", а також блокував відеоролик президента США Дональда Трампа через порушення авторських прав.