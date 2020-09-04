Трамп знову порушив правила Twitter

Трамп знову порушив правила Twitter

Укрінформ
Twitter позначив два повідомлення президента США Дональда Трампа як такі, що порушують правила соцмережі, порушивши правила щодо громадянської відповідальності та у сфері виборчого права.

Про це йдеться у дописі служби безпеки соцмережі, передає Укрінформ.

Відтак зазначається, що у своїх повідомленнях Трамп закликав американців, які мають намір голосувати на президентських виборах поштою, в сам день голосування прийти на дільницю і переконатися, що їхній голос врахований.

"Зайдіть на свою виборчу дільницю, щоб дізнатися, занесені ваші повідомлення (бюлетень, - ред.) в таблицю (підраховані). Якщо це сталося, то проголосувати ви не зможете, система голосування поштою спрацювала як треба. Якщо ж він не був врахований, голосуйте — це право громадянина", - написав Трамп.

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У Twitter заявили, що повідомлення Трампа порушили правила соцмережі про громадянську чесність і чесність на виборах.

Водночас доступ до постів Трампа збережений, його можна буде процитувати, але не можна поставити "лайк", відповісти на нього або ретвітнути.

"Ми помістили повідомлення на два "твіти" до цієї гілки через порушення нашої політики у сфері цивільної відповідальності, зокрема за спонукання людей потенційно проголосувати двічі", - роз'яснили в Twitter.

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Раніше Twitter знову позначив повідомлення Трампа як таке, що порушує вимоги соціальної мережі — поруч з твітом з'явилася позначка про те, що публікація про голосування з використанням поштових скриньок "вводить людей в оману", а також блокував відеоролик президента США Дональда Трампа через порушення авторських прав.

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