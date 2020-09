Трамп знову порушив правила Twitter

Про це йдеться у дописі служби безпеки соцмережі, передає Укрінформ.

Відтак зазначається, що у своїх повідомленнях Трамп закликав американців, які мають намір голосувати на президентських виборах поштою, в сам день голосування прийти на дільницю і переконатися, що їхній голос врахований.

"Зайдіть на свою виборчу дільницю, щоб дізнатися, занесені ваші повідомлення (бюлетень, - ред.) в таблицю (підраховані). Якщо це сталося, то проголосувати ви не зможете, система голосування поштою спрацювала як треба. Якщо ж він не був врахований, голосуйте — це право громадянина", - написав Трамп.

.....go to your Polling Place to see whether or not your Mail In Vote has been Tabulated (Counted). If it has you will not be able to Vote & the Mail In System worked properly. If it has not been Counted, VOTE (which is a citizen’s right to do). If your Mail In Ballot arrives....