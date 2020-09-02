В роботі Twitter під ранок знову стався збій

Збій в роботі мережі мікроблогів Twitter спостерігається в середу в низці країн.

Це випливає з даних сервісу Downdetector, що відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів, повідомляє Укрінформ.

Найбільш активно про неполадки повідомляють в США, Чилі, Великобританії, Японії та на Філіппінах. За інформацією сервісу, велика частина користувачів (43%) відчуває проблеми з додатком для iPhone та iPad. Ще 35% скаржаться на збої в роботі сайту, 20% скарг надійшли на роботу додатка для Android.

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Нагадаємо: як повідомляло агентство, раніше в роботі Instagram стався масштабний збій, який відчули й в Україні.