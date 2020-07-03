У роботі Instagram стався масштабний збій, який відчули і в Україні

У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який відчули у Києві й Одесі.

Про це повідомляє Downdetector.

Зазначається, що проблеми в роботі соцмережі фіксувалися з 03:18 до 08:03 за київським часом.

Близько 20% проблем були пов’язані з логіном. Ще 41% скарг стосувалися негараздів зі сторіз, а 37% - зі стрічкою.

Скарги надходили зі США, Великої Британії, Австралії та інших країн.

В Україні найбільше проблем спостерігалося у користувачів соцмережі у Києві й Одесі.

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Як повідомлялося, раніше в роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який відчули у Львові, Тернополі, Вінниці та Євпаторії.