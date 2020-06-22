У роботі Instagram стався збій
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який відчули у Львові, Тернополі, Вінниці та Євпаторії.
Про це повідомляє Downdetector.
Зазначається, що проблеми в роботі соцмережі фіксувалися з 07:54 до 09:24 за київським часом.
Близько 32% проблем були пов’язані з логіном. Ще 14% скарг стосувалися негараздів із сайтом, а 53% - зі стрічкою.
Скарги надходили зі США, Великої Британії, Австралії та інших країн.
В Україні найбільше проблем спостерігалося у користувачів соцмережі у Львові, Тернополі, Вінниці та Євпаторії.
Як повідомлялося, в роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який був відчутний і в столиці України.