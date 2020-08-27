У низці країн сталися збої у роботі Twitter

В роботі соцмережі Twitter в низці країн стався збій.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Downdetector.

Зокрема про несправність повідомляють в США, Британії, Франції, Німеччини, Чехії та Росії.

За інформацією сервісу, 69% користувачів скаржиться на збої в роботі сайту. Ще 19% відчували проблеми з додатком для iPhone та iPad, 10% - з входом в соцмережу.

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Нагадаємо: як повідомляло агентство, на початку минулого місяця у роботі Instagram стався масштабний збій, який відчули й в Україні.

Фото: DPA