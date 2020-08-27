У низці країн сталися збої у роботі Twitter
Укрінформ
В роботі соцмережі Twitter в низці країн стався збій.
Про це передає Укрінформ із посиланням на Downdetector.
Зокрема про несправність повідомляють в США, Британії, Франції, Німеччини, Чехії та Росії.
За інформацією сервісу, 69% користувачів скаржиться на збої в роботі сайту. Ще 19% відчували проблеми з додатком для iPhone та iPad, 10% - з входом в соцмережу.
Нагадаємо: як повідомляло агентство, на початку минулого місяця у роботі Instagram стався масштабний збій, який відчули й в Україні.
Фото: DPA