Байден назвав відсутність реакції Трампа на отруєння Навального співучастю

Кандидат в президенти США від Демократичної партії, колишній віцепрезидент США Джо Байден розкритикував Дональда Трампа за відсутність реакції на заяву Німеччини про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "Новічком".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву Байдена, опубліковану на його сайті.

"Кремль, без сумніву, вважає, що може діяти безкарно. Дональд Трамп відмовився протистояти Путіну, назвавши його "надзвичайною людиною". Він нічого не сказав про повідомлення спецслужб про те, що Путін призначив нагороду за голови американських солдатів в Афганістані. Він ще не засудив напад на Навального. Його мовчання – це співучасть", – йдеться в заяві Байдена.

На його думку, спосіб нападу на політичного опонента не залишає сумнівів в тому, що відповідальність за отруєння Навального лежить на російській державі.

"Знову Кремль застосував улюблену зброю – нервово-паралітичну речовину класу "Новічок", намагаючись змусити замовкнути політичного опонента. Спосіб нападу не залишає сумнівів щодо того, на кому лежить відповідальність – це Росія. Цей епатажний і нахабний замах на життя Навального - лише останній інцидент за довгу історію вбивств та отруєнь дисидентів, журналістів-розслідувачів, антикорупційних активістів та лідерів опозиції за режиму Путіна. Це ознака російського режиму, який настільки параноїдальний, не бажає терпіти ніякої критики або інакомислення", - вважає Байден.

"Як президент я буду робити те, що відмовляється робити Дональд Трамп: працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб притягти режим Путіна до відповідальності за його злочини", – наголосив Байден.

Як повідомляло агентство, за словами офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта, тести, проведені на зразках, взятих у російського опозиційного політика Олексія Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР. Зайберт повідомив, що ФРН поінформує партнерів по ЄС і НАТО про ситуацію з Навальним і обговорить з ними спільну реакцію на цей інцидент.

У зв'язку з цим Берлін закликає Москву пояснити ситуацію щодо російського опозиціонера. Представник німецького уряду, зокрема, сказав, що МЗС ФРН викличе посла РФ в Німеччині для бесіди про ситуацію з Навальним.

Фото: АА