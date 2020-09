У Держдепі сказали, коли Штати покинуть Всесвітню організацію охорони здоров'я

Про це йдеться в заяві речника Держдепартаменту Морган Ортагус, опублікованому 2 вересня на сайті посольства США в Грузії, передає Укрінформ.

"6 липня цього року Сполучені Штати подали повідомлення про вихід з ВООЗ з 6 липня 2021 року. Сьогодні ми оголошуємо про важливі кроки для завершення цього процесу в зазначені терміни", - уточнила речник Держдепартаменту.

Як раніше повідомив держсекретар США Майк Помпео в Twitter, ВООЗ не змогла здійснити потрібні їй реформи. США перестали фінансувати ВООЗ і направляти туди експертів.

"США знайдуть інших партнерів замість ВООЗ і нададуть їм фінансування з метою гарантування безпеки громадян США і жителів інших країн", - заявив Помпео, зазначивши, що адміністрація США перенаправить фінансування на інші програми здоров'я від ООН.

We'll scale down our engagement with the @WHO to include reprogramming funds and reassigning our @HHSGov and @CDCgov experts. We'll identify alternative implementing partners and provide targeted funding to safeguard the health and safety of Americans and save lives globally.