Прем'єр Польщі назвав Москву “ворожим режимом”

Дії Російської федерації у Грузії, Україні, Великій Британії, а також отруєння опозиційного політика Олексія Навального є свідченням того, що у Москві керує “ворожий” для країн Заходу режим.

Про це у Твіттері написав голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.

“Грузія 2008. Крим і Донбас 2014 року. МH17. Солсбері 2018. Навальний 2020. Скільки ще "дзвіночків" потрібно, аби усвідомити, що маємо справу з ворожим режимом? Діалог, партнерство, компроміс – для них це чужі слова. Час зробити висновки”,- наголосив Моравецький.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доправлений у Берлін. Нині Навальний у комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, засвідчили наявність нервово-паралітичної речовини групи "Новічок".