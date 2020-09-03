Прем'єр Білорусі збирається на собі випробувати російську вакцину від COVID-19

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко вирішив випробувати на собі російську вакцину від COVID-19.

Про це він заявив на переговорах президента Білорусі Олександра Лукашенка з головою уряду Росії Михайлом Мішустіним, передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

"Я радий, що Роман Олександрович Головченко прийняв рішення сьогодні вакцинуватися. Упевнений, що все буде добре", - сказав Мішустін.

Читайте також: Лукашенко і Путін домовилися про випробування російської вакцини на білорусах

Під час зустрічі Лукашенко уточнив, як триває взаємодія у сфері боротьби з коронавірусом. Він нагадав, що Білорусь стане першою країною, куди Росія поставить свою вакцину від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні президент Росії Володимир Путін заявив про першу в світі зареєстровану вакцину від COVID-19. За його словами, одна з його дочок вже зробила щеплення російською вакциною від коронавірусу.

Станом на ранок 3 вересня у світі зафіксовано понад 26 мільйонів випадків коронавірусу COVID-19.