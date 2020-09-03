Довірену особу Тихановської не відпускають з-під арешту і знову судитимуть

Стосовно члена президії Координаційної ради опозиції Білорусі Лілії Власової порушили кримінальну справу через «ухилення від сплати податків».

Про це повідомляє телеграм-канал Наша Ніва, передає Укрінформ.

Як повідомляється, кримінальну справу порушили за ч. 2 ст. 243. Розмір «шкоди» становить 614 тисяч рублів. Власовій може загрожувати обмеження волі строком до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Під судом знаходяться її син Борис Власов (співзасновник туристичного агентства Merlintour) і генеральний директор компанії Світлана Нагорна.

31 серпня співробітники Департаменту фінансових розслідувань Білорусі затримали Власову, в її будинку пройшов обшук.

Крім цього, за даними TUT.by, довірену особу кандидата в президенти Світлани Тихановської і члена президії Координаційної ради Ольгу Ковалькову і представника страйкому МТЗ і члена президії Координаційної ради Сергія Дилевського, яких сьогодні мали відпустити після 10-добового арешту, знову судитимуть.

Їх привезли з в'язниці в Жодіно в ЦІП на Окрестіна в Мінську. Сьогодні, 3 вересня, близько 11-ї години у них закінчується строк арешту і їх мали відпустити. Але адвокати дізналися, що членів Координаційної ради знову судитимуть.

«Час засідання невідомий, судитимуть у суді Центрального району за адміністративною статтею, якою - невідомо», - розповів прессекретар Координаційної ради Антон Родненков.

Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського затримали 24 серпня біля прохідної МТЗ. Суд дав їм по 10 діб за організацію несанкціонованого заходу.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Єврорадіо