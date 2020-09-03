Кількість хворих на COVID-19 у Бразилії наближається до 4 мільйонів
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії пише Сіньхуа.
“Упродовж останніх 24 годин Бразилія повідомила про 46 935 нових випадків інфікування COVID-19, що підвищило загальну кількість хворих у країні до 3 997 865 осіб”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що протягом останньої доби недуга забрала 1184 життів, а від початку пандемії - 123 780.
“Найбільш населений штат Сан Паулу, що також найбільше постраждав від COVID-19, повідомив про 826 331 випадок інфікування та 30 673 загиблих. Після нього слідує Ріо-де-Жанейро, в якому виявили 228 332 випадки інфікування та зареєстрували 16 315 смертей”, - стверджує Сіньхуа.
Нагадаємо: світовий антирекорд за кількістю інфікованих COVID-19 вже тривалий час утримують США, де станом на середу виявили 6 290 737 хворих та майже 190 тисяч загиблих.