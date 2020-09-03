Кількість хворих на COVID-19 у Бразилії наближається до 4 мільйонів

Кількість інфікованих новим коронавірусом у Бразилії наближається до 4 млн та продовжує швидко зростати.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії пише Сіньхуа.

“Упродовж останніх 24 годин Бразилія повідомила про 46 935 нових випадків інфікування COVID-19, що підвищило загальну кількість хворих у країні до 3 997 865 осіб”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що протягом останньої доби недуга забрала 1184 життів, а від початку пандемії - 123 780.

“Найбільш населений штат Сан Паулу, що також найбільше постраждав від COVID-19, повідомив про 826 331 випадок інфікування та 30 673 загиблих. Після нього слідує Ріо-де-Жанейро, в якому виявили 228 332 випадки інфікування та зареєстрували 16 315 смертей”, - стверджує Сіньхуа.

Нагадаємо: світовий антирекорд за кількістю інфікованих COVID-19 вже тривалий час утримують США, де станом на середу виявили 6 290 737 хворих та майже 190 тисяч загиблих.