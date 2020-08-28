У світі зареєстрували понад 24,6 мільйона випадків коронавірусу

Як зазначається, загалом з 24 628 074 випадків COVID-19 835 627 - летальні, 17 094 173 особи одужали. 1% або 61 404 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 6 057 людей.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (6 046 634), Бразилія (3 764 493), Індія (3 387 500) та Росія (975 576).

За ніч було зареєстровано 12 245 нових випадків, з них 6 026 хворих у Мексиці і більше двох тисяч у Болівії. Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померло 658 осіб, найбільша кількість смертей припадає на Мексику — 518.

Як повідомляло агентство, в Україні станом на 27 серпня лабораторно підтверджено 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1 974.