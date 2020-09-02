В Чехії відкрили новий авіамаршрут до України — посол

В Чехії відкрили новий авіамаршрут до України — посол

Укрінформ
Лоукостер Wizz Air ввів новий рейс за напрямком Пардубіце-Львів та Пардубіце-Київ.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, який взяв участь в інавгураційній церемонії першого рейсу Пардубіце-Львів, передає Укрінформ.

Відтак вже відомо, що з міста Пардубіце, що у 120 кіломентах від Праги, літаки Wizz Air літатимуть 3 рази на тиждень до Львова і 3 - до Києва.

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Як раніше повідомляло агентство, авіакомпанія Austrian Airlines поновила польоти за маршрутом Відень-Одеса.

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