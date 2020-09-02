Austrian Airlines поновила польоти за маршрутом Відень-Одеса

Компанія Austrian Airlines після тривалої паузи поновила пасажирські перевезення за маршрутом Відень-Одеса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту "Одеса".

"Після довгої перерви відновлене авіасполучення між Одесою та Віднем. Раді бачити знову літаки Austrian Airlines на нашому летовищі. Уже не можемо дочекатися наступної зустрічі у п’ятницю", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в адміністрації аеропорту, вильоти з Одеси лайнери авіакомпанії будуть здійснювати у понеділок, середу, п'ятницю, суботу та неділю о 14 год. 25 хв.

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Для пасажирів обов’язковим є носіння масок — як в аеропорту, так і під час польоту.

Раніше австрійська авіакомпанія продовжила заборону на регулярне пасажирське авіасполучення з низкою країн, в тому числі припинила польоти в аеропорти України, до 30 червня.