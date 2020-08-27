Lufthansa дозволила безкоштовне перебронювання квитків

Авіакомпанії з Lufthansa Group запровалили безкоштовну зміну бронювання необмежену кількість разів на всіх рейсах до кінця 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє avianews.com.

«Авіакомпанії Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines і Brussels Airlines, що входять до Lufthansa Group, зробили можливим обмін без штрафу всіх нових квитків», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нововведення поширюється, зокрема, на найнижчі безбагажні тарифи Light і діє на регіональні, середньомагістральні й далекомагістральні рейси.

Як розповіли в колл-центрі авіаперевізника, пасажир може забронювати квиток з новими умовами до кінця грудня 2020 року. Далі обмін без штрафу можливий впродовж терміну дії квитка, який зазвичай становить рік з моменту придбання.

Додатково представник авіакомпанії уточнив, що змінювати можна як дату перельоту, так і маршрут. Однак пасажира можуть попросити доплатити різницю тарифів, якщо новий квиток виявиться дорожче попередньо придбаного.

В офіційному повідомленні Lufthansa Group також зазначається, що змінювати квитки в межах нової політики можна кілька разів.

Отже, якщо пасажир, наприклад, придбає квиток з Києва до Франкфурта 31 грудня 2020 року, він зможе без штрафу змінити дату вильоту або маршрут в 2021 році.

Запроваджений 2015 року безбагажний тариф Light не передбачав обміну або повернення. Навесні 2020 року через скасування рейсів і обмеження на польоти Lufthansa зробила можливим одноразову зміну дати вильоту без штрафу за всіма квитками.

Пізніше зміни за тарифом Light стали доступними у разі сплати штрафу 70 євро й можливої ​​різниці тарифу. Наразі ж штраф за зміни тимчасово скасовано новою політикою.

Фото: Lufthansa