З жовтня очікується пряме авіасполучення Київ – Загреб – посол

З початку жовтня планується встановлення регулярного авіасполучення між Києвом і Загребом.

Як передає Укрінформ, про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич у твіттері.

«Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії – підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 4 жовтня авіакомпанія Windrose двічі на тиждень з‘єднуватиме тісно пов‘язані між собою Київ і Загреб», – зазначив Кирилич.

Як повідомлялося, за останніми даними, Хорватія входить до «зеленого» списку України. Це означає, що після повернення з країни не треба проходити самоізоляцію або ж здавати тест на COVID-19.

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Водночас 26 серпня уряд України ухвалив рішення про закриття на місяць кордонів для іноземців через незадовільну епідеміологічну ситуацію – з винятками для низки категорій.

В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670. Загалом в Україні зареєстровано 2 354 смерті від коронавірусу. Одужали – 53 454 особи. Наразі хворіють – 54 277 осіб.