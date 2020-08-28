МАУ скасовує дев'ять рейсів на вересень

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) на вересень 2020 року скасовує дев'ять рейсів у зв'язку з рішенням уряду щодо заборони іноземцям на в'їзд в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МАУ.

Зазначається, що внаслідок схвалення Кабінетом Міністрів України змін до постанови №641 щодо заборони в'їзду іноземців на територію України із опівночі 29 серпня до 28 вересня 2020 року МАУ змушена переглянути розклад рейсів та суттєво їх скоротити.

Зокрема, з 14 вересня авіакомпанія повністю припинить здійснювати рейси за напрямками: Київ – Запоріжжя (OZH) – Київ; Київ – Мадрид (MAD) – Київ; Київ – Барселона (BCN)– Київ; Київ – Афіни (ATH) – Київ (окрім двох рейсів); Київ – Женева (GVA) – Київ; Київ – Делі (DEL) – Київ; Київ – Берлін (TXL) – Київ та Київ – Кишинів (KIV) – Київ.

Із 20 вересня компанія припинить польоти за напрамяком Київ – Херсон (KHE) – Київ.

Також компанія скоротить частоту маршрутів: Київ – Одеса (ODS) – Київ; Київ – Париж (CDG) – Київ; Київ – Дюссельдорф (DUS) – Київ; Київ – Брюссель (BRU) – Київ; Київ – Дубай (DXB) – Київ; Київ – Стамбул (IST) – Київ; Київ - Тель-Авів (TLV) - Київ.

"У сумі загального поточного пасажиропотоку, процент перевезених іноземців складає близько 60%. Більшість із них - point-to-point пасажири, оскільки МАУ не встигла відновити свою транзитну мережу після повної зупинки польотів у березні 2020 року. А це означає, що дане обмеження стосуватиметься усіх без винятку напрямків польотів та вплине на завантаженість усіх рейсів", - пояснили в МАУ.

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Зазначається, що рішення компанії щодо плану польотів на найближчі два тижні буде прийнято після публікації усіх необхідних рішень органів державної влади - Кабінету Міністрів України, Державної авіаційної служби, Державної прикордонної служби тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін на засіданні 26 серпня схвалив рішення, відповідно до якого в'їзд на територію України для іноземних громадян заборонено до кінця вересня 2020 року.