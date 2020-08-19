МАУ скасовує низку рейсів до Європи

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) оновила програму польотів на вересень і скасувала рейси до 12 міст Європи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МАУ.

Так, на вересень компанія скасовує рейси до Венеції (VCE), Стокгольма (ARN), Копенгагена (CPH), Гельсінкі (HEL), Неаполя (NAP), Цюріха (ZRH), Будапешта (BUD), Тбілісі (TBS), Ларнаки (LCA), Франкфурта (FRA), Відня (VIE) та Варшави (WAW).

Міжнародні рейси авіакомпанія МАУ планує здійснювати за такими напрямками: Київ – Амстердам (АMS) – Київ, Київ – Лондон (LGW) – Київ, Київ – Париж (CDG) – Київ, Київ – Ніцца (NCE) – Київ, Київ – Мілан (MXP) – Київ, Київ – Дубай (DXB) – Київ, Київ – Каїр (CAI) – Київ, Київ – Мюнхен (MUC) – Київ, Київ – Баку (GYD) – Київ, Київ – Стамбул (IST) – Київ, Одеса – Стамбул (IST) – Одеса, Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ, Одеса – Тель-Авів (TLV) – Одеса, Київ – Єреван (EVN) – Київ, Київ – Мадрид (MAD) – Київ.

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Внутрішні рейси МАУ буде здійснюватися за напрямками Львів (LWO), Херсон (KHE) та Одеса (ODS). З другої половини вересня будуть відновлені внутрішні та міжнародні рейси за маршрутами: Харків – Тель-Авів (TLV) – Харків, Дніпро – Тель-Авів (TLV) – Дніпро, Київ – Харків (HRK) – Київ, Київ – Дніпро (DNK) – Київ, а також додаткова частота за маршрутом Київ – Мілан (MXP) – Київ.

Як повідомляв Укрінформ, з 5 червня в Україні відновлено після карантинної заборони внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна почала здійснювати міжнародні авіарейси.