SkyUp оновила осінньо-зимову програму польотів

Авіакомпанія SkyUp Airlines оновила осінньо-зимову програму польотів з аеропортів України.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі перевізника.

"До раніше анонсованих європейських маршрутів з вильотом з Києва додаються нові й вже знайомі з вильотом не тільки зі столиці, але й з регіонів. Шрі-Ланка, ОАЕ, Ізраїль, Йорданія, Китай, Сербія, Швеція, Словаччина, Італія, Франція, Чехія — обирайте, що більше до смаку", – сказали в авіакомпанії.

Зазначається, що осінньо-зимова програма стартує 25 жовтня, винятком стане лише маршрут Київ – Дубай – Київ, рейси за яким розпочнуться 26 вересня двічі на тиждень – щосуботи та щосереди. Частота рейсів за маршрутом поступово додаватиметься, і вже з 25 жовтня рейси виконуватимуться 5 разів на тиждень – по понеділках, середах, четвергах, суботах і неділях.

Крім того, в SkyUp повідомили, що квитки на осінньо-зимову програму вже у продажу.

Авіакомпанія з 25 жовтня пропонує додатково такі маршрути з Києва:

Київ – Белград – Київ: вівторок, п’ятниця;

Київ – Братислава – Київ: четвер, неділя;

Київ – Стокгольм – Київ: вівторок, п’ятниця;

Київ – Амман – Київ: середа, неділя;

Київ – Коломбо – Київ: понеділок, четвер.

Водночас зі Львова з 25 жовтня додали такі маршрути:

Львів – Дубай – Львів: середа, субота;

Львів – Прага – Львів: вівторок, четвер, неділя;

Львів – Париж (Бове) – Львів: вівторок, п’ятниця;

Львів – Тель-Авів – Львів: четвер, неділя.

Із Харкова з 25 жовтня додали такі маршрути:

Харків – Прага – Харків: вівторок, четвер;

Харків – Дубай – Харків: середа, субота;

Харків – Париж (Бове) – Харків: четвер, неділя.

Як повідомлялося, SkyUp 7 серпня відкрила продаж квитків за 14 європейськими маршрутами з вильотом із Києва. На сайті авіакомпанії вже можна придбати квитки до міст Чехії, Італії, Грузії, Франції, Вірменії, Іспанії, Словаччини і Португалії.

Як повідомляв Укрінформ, з 5 червня в Україні відновлено після карантинної заборони внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня – міжнародні авіарейси.