НАТО отримало першу партію керованих боєприпасів зі США

Агенція НАТО з підтримки та постачання (NSPA) отримала першу з трьох партій високоточних керованих боєприпасів виробництва США.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на інформацію, що оприлюднена на сайті НАТО.

«Сьогодні, 1 вересня 2020 року, NSPA отримала першу з трьох поставок високоточних керованих боєприпасів (PGMs) у 2020 році, які були замовлені в межах багатонаціонального проєкту за участю 13 країн-союзниць та одного партнера. Ці боєприпаси, вироблені в США, доставляються з випередженням графіка на термін від трьох до дванадцяти місяців. Загальна вартість цього замовлення перевищує 44 мільйони доларів США», - йдеться у повідомленні.

Як уточнили в НАТО, в проєкті беруть участь Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Іспанія і Велика Британія. Програма була започаткована у 2014 році на саміті НАТО у Вельсі для замовлення керованих боєприпасів класу «повітря-земля» у найбільш гнучкий та заощадливий спосіб. Завдяки цій ініціативі країни-учасниці вже заощадили 15-20 відсотків від суми замовлення.

Ще однією з переваг проєкту є спроможність країн-учасниць, завдяки уніфікації боєприпасів, гнучко використовувати резерви одна одної, наприклад під час операцій чи на випадок кризи. Така гнучкість означає, що потрібні боєприпаси можуть бути поставлені за призначенням у короткий термін, який від кількох місяців скорочується до тижнів і навіть днів.

НАТО здійснює подібні проєкти також для централізованого постачання наземних та морських боєприпасів.