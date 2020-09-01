Львівські десантники "штурмували місто" під час навчань у Німеччині

У Федеративній Республіці Німеччина завершилося багатонаціональне навчання Saber Junction – 2020, до якого залучалися 17 країн.

Україну представляла взводна тактична група 80 окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокована на Львівщині. Як передає Укрінформ, про це повідомляє 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в Фейсбуці.

Під час цьогорічного навчання львівські десантники діяли в складі 1-503 батальйону 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США в Європі.

"Український підрозділ виконував завдання в складі роти “Альфа” під час штурму позицій та опорних пунктів противника, як на відкритій місцевості, так і в умовах урбанізованої місцевості. Також діяли в якості мобільних блокпостів та груп швидкого реагування. Окрім цього, здійснювали оборону опорного пункту в складі роти вогневої підтримки для прикриття протитанкових засобів союзників, відбивали ворожі атаки. Успішно знищували танки, бронетехніку та піхоту умовного противника", – повідомив командир взводної тактичної групи 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ старший лейтенант Денис Яценко.

В один із днів польової фази навчань, спільно з американською ротою “Альфа”, українські десантники діяли в якості загальновійськового резерву бригади. Їх підрозділ був застосований під час "штурму міста". Воїни-десантники успішно знищили сили противника та закріпились на околицях населеого пункту.

За підсумками багатонаціонального навчання, українські десантники отримали найвищу оцінку спостерігачів та командування 1-503 батальйону 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США в Європі 173rd Airborne Brigade.

Також Яценко зазначив, що міжнародні партнери визнали українців добре підготованими професіоналами та висловили бажання виконувати з нами реальні завдання. «Також високо були оцінені швидка адаптація нашого підрозділу до вимог збройних сил іншої держави та дисципліна особового складу, – розповів він.

Львівські десантники відзначають, що приємно вражені тим, що під час виконання спільних завдань, колеги зі Збройних сил США цікавилися їхнім реальним бойовим досвідом. Після відпрацювання спільних дій американські десантники просили українських колег дати об’єктивну оцінку їхнім діям, а також кілька порад, як боротися з російським агресором.

Saber Junction – це серія багатонаціональних навчань, які проводяться Командуванням підготовки 7-ї армії Сухопутних військ Збройних Сил США.

Цьогорічне навчання проходило на базі Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності у місто Хохенфельс, ФРН.