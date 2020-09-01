Росія вважає конституційну реформу в Білорусі "найкращою формою для діалогу"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вважає конституційну реформу в Білорусі оптимальним форматом врегулювання ситуації.

Про це, як передає Укрінформ з посиланням на Інтерфакс, глава МЗС РФ заявив, виступаючи в МДІМВ.

«Президент Білорусі запропонував конституційну реформу. За нашою загальною оцінкою, це і є та форма, в якій цілком можна організувати діалог з громадянським суспільством і яка дасть змогу обговорити всі ті питання, які хвилюють ту чи іншу частину білоруських громадян», - сказав Лавров.

За його словами, громадянське суспільство Білорусі також має підключитися до роботи над реформою конституції.

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проєкт нової редакції Конституції буде винесено на громадське обговорення. Зараз спеціалісти, в тому числі судді Конституційного суду, працюють над змінами до Основного закону.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

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