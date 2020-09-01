Європейські політики і експерти застерігають від пом’якшення відносин з РФ

Президент РФ Володимир Путін не залишає намірів знищити західну ліберальну демократію, тому перезавантаження відносин з Росією, їхнє пом’якшення сьогодні неможливе.

Про це застерігають 40 колишніх президентів, премєр-міністрів, а також експерти, громадські активісти із країн Центральної і Східної Європи у відкритому листі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Гібридна війна, яку Росія веде в Україні, нині доповнилася повним спектром інших дій: від дезінформації до фінансової корупції, що мають за мету підірвати ліберальну демократію та послаблюють трансатлантичний зв'язок. Це є надзвичайно серйозні питання», - йдеться у листі, ініціатором якого виступили Центр європейських цінностей і політики безпеки (м. Прага), Польський інститут міжнародних відносин (м. Варшава), Естонський інститут зовнішньої політики (м. Таллінн).

Підписанти нагадують, що російська військова агресія проти Грузії у 2008 році, а також триваюча вже сьомий рік інтервенція проти України є прямою атакою на європейські принципи і безпековий порядок.

Автори відкритого листа розкритикували позицію деяких колишніх американських державних діячів, дипломатів, експертів, які закликали до переоцінки, перегляду та перезапуску відносин Заходу з Москвою.

«Росія залишається реальною загрозою для України і потенційною загрозою для Центральної і Східної Європи», - наголошується у листі.

Серед пріоритетів спільної політики Заходу, включаючи США, НАТО і Євросоюз,щодо Росії підписанти листа відзначають зміцнення оборонного і безпекового співробітництва на євроатлантичному просторі; відновлення довіри до НАТО, що була підірвана політикою ізоляціонізму Сполучених Штатів та стратегічною автономізацією в ЄС; підтримка європейської і євроатлантичної інтеграції країн-партнерів; повернення РФ до режиму контролю над озброєннями; зміцнення стійкості західної ліберальної демократії від шкідливого впливу Росії, включаючи корупцію; налагодження ефективного діалогу із російським громадянським суспільством.