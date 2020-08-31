Мінськ прокоментував введені країнами Балтії санкції

Білорусь змушена буде прийняти «адекватні заходи» у відповідь на санкції, запроваджені країнами Балтії.

Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, коментуючи запровадження санкцій країнами Балтії, передає Укрінформ із посиланням на TUT.BY.

«Незрозуміло, яким чином даний крок Литви, Латвії та Естонії покликаний підтримати суверенітет і незалежність Білорусі, про яку так багато з їхнього боку говорилося і говориться. Але ось таке наполегливе бажання наступати на одні й ті ж граблі і бездумно ходити по замкненому колу точно викликає щире розчарування», - зазначив він.

За словами Глаза, будь-які спроби впливати санкціями на Білорусь приводять їх ініціаторів «лише до зворотного ефекту й історія нашої країни це підтверджує».

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня, за погодженням з міністерствами закордонних справ Естонії та Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич прийняв рішення про накладення безстрокової заборони на в'їзд 30 білоруським чиновникам, включаючи Олександра Лукашенка.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.