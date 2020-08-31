Очільника білоруських католиків не пускають до Білорусі

Католицький архієпископ-митрополит Мінсько-Могилевський Тадеуш Кондрусевич заявив, що білоруські прикордонники не дозволяють йому потрапити до Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал Радіо Свобода.

Тадеуш Кондрусевич є громадянином Білорусі, він повертався додому з Польщі.

«Я перебуваю на прикордонному пункті в Кузниці, мене не пустили. Пізніше буде заява. Я поки що нічого не можу сказати», - повідомив митрополит Кондрусевич.

Раніше він підтримав протест генерального вікарія Мінсько-Могильовської архиєпархії єпископа Юрія Кособуцького проти дій співробітників білоруських правоохоронних органів, які блокували вхід і вихід з костелу Святих Симона і Олени в Мінську (Червоний костел).

ОМОН взяв в облогу Червоний костел, що приєднаний до площі Незалежності в Мінську. Близько 40 хвилин звідти не випускали кілька десятків людей, які там переховувалися, оскільки силовики заблокували двері.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Фото: TUT.by