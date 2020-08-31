Страйкком "Білоруськалію" заявив про затримання свого лідера

Страйкком "Білоруськалію" повідомив про затримання свого лідера Анатолія Бокуна органами держбезпеки в місті Солігорську.

Про це повідомляє телеграм-канал страйкому, передає Укрінформ.

«Сьогодні був затриманий Анатолій Бокун управлінням державної безпеки і доставлений до РВВС. Чекаємо подальшого розвитку подій», - наголошується у повідомленні.

Зараз Бокун перебуває в РУВС за адресою Козлова, 64, пише телеграм-канал NEXTA Live.

Як повідомляють колеги Бокуна, йому висувають ст.23.34 КпАП РБ (Порушення порядку організації або проведення масових заходів).

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17 серпня повідомлялося про зупинку всіх шахт на "Білоруськалії" та оголошення робочими страйку. Потім "Білоруськалій" кілька днів перебував у стані часткового страйку. Страйковий комітет підприємства стверджував, що всі рудоуправління ВАТ "Білоруськалій" працюють, але не в повному обсязі, оскільки частина робітників страйкує.

Як повідомляв Укрінформ, кількість затриманих білоруськими силовиками учасників протестних акцій опозиції в Мінську 30 серпня зросла з 125 до 140, проти них розпочато адміністративний процес.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.