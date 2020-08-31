Під час протестів у Мінську затримали і побили двох футболістів "Крумкачи"

Під час протестів у Мінську силовики затримали двох футболістів клубу "Крумкачи" Сергія Козека і Павла Рассолька.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на телеграм-канал NEXTA Live, їх побили й доправили до Ленінського РУВС.

Вночі Сергія Козеку в кайданках і під конвоєм із РУВС відвезла швидка.

Директор "Крумкачи" Олег Давидович повідомив, що у Козека травмовано нирки і перелом третього хребця, він, ймовірно, наступні чотири тижні буде прикутий до ліжка.

Як повідомляється, футболістів хочуть звинуватити у пошкодженні міліцейської машини. NEXTA Live зазначає, що на опублікованому відео з місця подій "чітко видно, що футболісти не вступали в сутичку".

"Адвокат (клуб повністю покриє витрати за його послуги) сказав, що сьогодні їх мають відпустити, тому що ми зібрали дуже багато відео, де видно, що хлопці не брали участі (в інциденті з машиною). Вони взагалі спочатку на протилежному боці вулиці стояли. Їх хотіли затримати біля мікроавтобуса, але Паша сказав, що вони футболісти і йдуть із тренування. У нього і рюкзак був із формою після заняття. Їх відпустили, і вони пішли через Міський вал на Романівську Слободу. Два військових кордону пройшли, а на третьому на них налетіли й побили. Кажуть, за орієнтуванням були схожі на тих, хто брав участь у заворушеннях на проспекті (Незалежності - ред.)", - розповів Давидович TUT.by.

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Як повідомлялося, число затриманих білоруськими силовиками учасників протестних акцій опозиції в Мінську 30 серпня збільшилося з 125 до 140, проти них розпочато адміністративний процес.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протествальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY