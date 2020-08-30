У Лукашенка оприлюднили його нове фото з автоматом

Прессекретар президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталя Ейсмонт оприлюднила його нове фото з автоматом в руках на тлі його резиденції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Tелеграм-каналі TUT.by.

"Прессекретар Лукашенка на питання про місцезнаходження президента надіслала РІА Новини його фото з автоматом на тлі Палацу Незалежності", - йдеться в повідомленні.

Раніше пресслужба президента Білорусі повідомила, що 30 серпня під час телефонної розмови Лукашенко і президент РФ Володимир Путін домовилися про особисту зустріч "найближчим часом" у Москві. Згідно з інформацією пресслужби, співрозмовники обговорили "актуальні питання", в тому числі двостороннього співробітництва, а також ситуацію всередині і навколо Білорусі.

Цієї неділі в Мінську, а також інших містах Білорусі проходить «Марш миру і незалежності». Колона демонстрантів впритул підійшла до президентського палацу, оточеного силовиками.

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Як повідомляв Укрінформ, білоруські ЗМІ 23 серпня поширили відео, як президент Лукашенко, у бронежилеті і з автоматом, прилетів на вертольоті до Палацу Незалежності в Мінську в супроводі 15-річного сина Миколи, також озброєного автоматом Калашникова.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.by