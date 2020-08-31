Путін і Лукашенко зустрінуться в Москві до середини вересня - Пєсков

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві до середини вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал TUT.by з посиланням на слова Пєскова.

«Терміни узгоджуються, але два президенти вчора домовилися, що це відбудеться в найближчі тижні. Відповідно, протягом кількох тижнів точно зустріч відбудеться», - сказав представник президента РФ.

Цю інформацію підтверджують і російські ЗМІ.

Напередодні Путін і Лукашенко провели телефонну розмову, під час якої домовилися про особисту зустріч найближчим часом під час візиту Лукашенка до Москви.

Як відомо, Росія пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенку захист і військову допомогу в разі ескалації ситуації всередині країни.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані більш як 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації. Путін же відразу визнав перемогу Лукашенка на виборах.