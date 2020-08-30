Туреччина попереджає, що проводитиме стрільби в Середземному морі до 11 вересня

Туреччина продовжила дію міжнародного попередження про проведення своїх кораблів та навчальні стрільби в Середземному морі до 11 вересня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Управління навігації, гідрографії та океанографії Військово-морських сил Туреччини.

«Навчання зі стрільбами триватимуть до 11 вересня», - йдеться у заяві.

Раніше у повідомленні в міжнародній системі NAVTEX передбачалося, що ВМС Туреччини 1-2 вересня проведуть у Середземному морі навчання зі стрільбами.

При цьому вказано координати чотирьох районів, де проводитимуться стрільби.

Як повідомлялося, раніше Туреччина продовжила перебування судна геосейсмічної розвідки Oruç Reis у Середземному морі до 1 вересня, попри протести Греції. Це судно супроводжують та охороняють кораблі турецьких ВМС.

Нещодавні спроби Туреччини провести дослідження в Східному Середземномор'ї, неподалік острова Кастеллорізо, призвели до значної напруженості у відносинах з Грецією. Зокрема, Греція вважає, що ця зона входить в її континентальний шельф. Туреччина ж називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

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Греція оголосила, що приводить армію в підвищену бойову готовність, і анонсувала військові навчання із залученням флоту й авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів. Греція, Франція і Кіпр проводять спільні військові навчання у Середземному морі з 26 по 28 серпня.