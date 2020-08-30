Протестувальники у Мінську йдуть до президентського палацу

Учасники "Маршу миру і незалежності» у Мінську йдуть до президентського палацу Незалежності, де зараз сконцентровані великі сили ОМОНу, внутрішніх військ, а також військова техніка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by у Телеграмі.

«Присутні біля стели почали масово рухатися до Палацу Незалежності. Ті, хто дійшов вже до площі Державного Прапора, скандують "Ми на день народження!"(сьогодні президенту Олександру Лукашенку виповнюється 66 років-ред.)... Силовики, які знаходяться біля Палацу Незалежності, підняли щити в бойову стійку. Тут помічені внутрішні війська, ОМОН, є військова техніка, у тому числі водомети, автозаки», - йдеться у повідомленні.

Пересування військової техніки до Палацу Незалежності також зафіксовано на відео.

Водночас повідомляється, що всі станції Мінського метрополітену вже відкриті на вхід і вихід (раніше повідомлялося про закриття чотирьох з них).

"Марш миру і незалежності» проходить не лише у Мінську, а й уі багатьох містах Білорусі, перш за все у всіх обласних центрах.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів минулих 9 серпня президентських виборів, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили щонайменше про п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.