Протести проходять у багатьох містах Білорусі, є затримані

Недільний «Марш миру і незалежності» проходить не тільки в Мінську, але й багатьох містах країни, перш за все, у всіх обласних центрах. У Жодіно Мінської області почалися затримання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє онлайн сайт Телеграм-канал NEXTA Live.

«У Бресті зібралося дуже багато людей, але «гобліни» не дають пройти. Гродно кличе на вулиці. Дощ не заважає людям у Гродно. Могильов з нами. Жителі Гомеля просять людей приєднатися до протесту. Вітебськ, вулиця Леніна», - йдеться в повідомленнях про обласні центри країни, що проілюстровані світлинами і відео.

Також повідомляється про проведення маршу і в інших великих містах країни: «Люди вийшли у Волковиську. У Жодіно почалися затримання, люди кричать на міліцію: «Фашисти»... Новополоцьк, виходь! Полоцьк з нами».

Раніше стало відомо, що у Мінську на «Марші миру і незалежності» відбуваються затримання учасників, а також не просто перекривають шляхи до центру міста, а й блокують протестуючих у деяких кварталах Мінська. Також були закриті на вхід і вихід чотири центральних станції метрополітену: "Жовтнева", "Купаловська", "Площа Леніна" і "Площа Перемоги". Потяги тут слідують без зупинок.

Заходи безпеки були посилені біля площі Незалежності із залученням значних сил міліції.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото:TUT.by