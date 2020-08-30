На "Марші миру" в Мінську відбулися перші затримання - ЗМІ

У Мінську на «Марші миру і незалежності» відбуваються локальні затримання учасників.

При цьому силовики перекривають протестувальникам прохід у центр міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

«Біля готелю "Мінськ" почалися затримання учасників "Маршу миру і незалежності". Під'їхало шість автозаків, затримують чоловіків. Люди перемістилися на сторону Головпоштамту, частина демонстрантів стоїть біля кінотеатру «Центральний», кричать «Ганьба!» і «Лукашенко в автозак!», - йдеться в повідомленні.

Надходить інформація, що навпроти будівлі КДБ Білорусі зупинився мікроавтобус. Люди в штатському затримали кількох людей - сталася бійка. Протестувальники намагалися відбити затриманих, стали розгойдувати мікроавтобус з криками «Давай!» і «Провокація».

Повідомляється про перекриття силовиками багатьох проходів у центр міста. Колони протестувальників намагаються умовити силовиків пропустити їх.

Раніше були закриті на вхід і вихід чотири центральні станції метрополітену: "Жовтнева", "Купалівська", "Площа Леніна" і "Площа Перемоги". Потяги тут слідують без зупинок.

Заходи безпеки були посилені біля площі Незалежності із залученням значних сил поліції. Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів минулих 9 серпня президентських виборів, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ять загиблих під час протестів. Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY