У Мінську - "Марш миру": люди рухаються в центр, оточений силовиками

Учасники "Маршу миру і незалежності" сходяться в центр Мінська, частково перекритий міліцією та спецзасобами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

Групи людей збираються в районі площі Незалежності, яка оточена загородженнями. Жителі спальних районів Мінська шикуються колонами біля станцій метро, а потім йдуть в центр міста. У руках у них біло-червоно-білі прапори і плакати. Серед протестувальників люди різного віку, багато хто їде з дітьми

Перші групи протестуючих вже досягли центру міста. Оскільки площа Незалежності огороджена, люди збираються на однойменному проспекті і прилеглих вулицях.

Жовтнева площа в Мінську огороджена пластиковим парканом, але тут також починають збиратися люди, вже прийшли кілька сотень.

За повідомленнями в соцмережах та ЗМІ, колона працівників МТЗ та група підтримки з прапорами і піснями марширують по Партизанському проспекту в бік центру білоруської столиці. Люди скандують "Хай живе Білорусь!", "Лукашенка - в автозак!". Їм сигналізують водії проїжджаючих машин.

Повідомляється, що о 13:55 Мінський метрополітен закрив на вхід і вихід чотири центральні станції: "Жовтневу", "Купалівську", "Площу Леніна" і "Площу Перемоги". Потяги тут слідують без зупинок.

Читайте також: У центрі Мінська помічені люди з російськими та "георгіївськими" прапорами Заходи безпеки були посилені біля площі Незалежності із залученням значних сил поліції. За словами очевидців, на прилеглі вулиці під'їжджає все більше вантажівок ОМОНу. У Мінську на «Марші миру і незалежності» відбуваються локальні затримання учасників. Про це повідомляє портал TUT.BY, що веде онлайн-репортаж з акції. «Біля готелю «Мінськ» почалися затримання учасників "Маршу миру і незалежності". Під'їхало шість автозаків, затримують чоловіків. Люди перемістилися на сторону Головпоштамту, частина демонстрантів стоїть біля кінотеатру «Центральний», вигукують «Ганьба!» і «Лукашенка в автозак!», - йдеться в повідомленні. Надходить інформація, що навпроти будівлі КДБ Білорусі зупинився мікроавтобус. Люди в штатському затримали кількох людей - сталася бійка. Протестувальники намагалися відбити затриманих, почали розгойдувати мікроавтобус з криками «Випускай!» і «Провокація». Повідомляється про перекриття силовиками багатьох проходів до центру міста. Колони протестувальників намагаються умовити силовиків пропустити їх. Як повідомлялося раніше, в центрі Мінська на площі Перемоги були помічені мікроавтобуси з російськими номерами, з яких виходять люди з прапорами РФ, так званими георгіївськими, а також червоно-зеленими стягами Білорусі.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів минулих 9 серпня президентських виборів, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ять загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY